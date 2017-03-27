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Низька температура повітря протримається до квітня - Укргідрометцентр

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Низька температура повітря в Україні протримається до вихідних, потепління слід очікувати першого квітня. Про це у коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

“На вихідні буде тепліше. Сьогодні погода особливо не зміниться: 7-12 тепла. Увесь тиждень буде десь така температура. Одним словом, не жарко. 1 квітня температура може підвищитися до 13-18 (градусів тепла — ред.)”, — повідомила Л.Савченко.

Крім того, з її слів, завтра в більшості областей очікуються незначні опади. Зокрема, на сході країни пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Як повідомляв УНН, за прогнозами синоптиків, до кінця доби 27 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

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