Низкая температура воздуха продержится до апреля - Укргидрометцентр

"На выходных будет теплее. Сегодня погода особо не изменится: 7-12 тепла. Всю неделю будет где-то такая температура. Одним словом, не жарко. 1 апреля температура может повыситься до 13-18 (градусов тепла - ред.) ", - сообщила Л.Савченко.

Кроме того, по ее словам, завтра в большинстве областей ожидаются незначительные осадки. В частности, на востоке страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, до конца суток 27 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .