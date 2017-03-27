Низкая температура воздуха продержится до апреля - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Низкая температура воздуха в Украине продержится до выходных, потепление следует ожидать первого апреля. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"На выходных будет теплее. Сегодня погода особо не изменится: 7-12 тепла. Всю неделю будет где-то такая температура. Одним словом, не жарко. 1 апреля температура может повыситься до 13-18 (градусов тепла - ред.) ", - сообщила Л.Савченко.
Кроме того, по ее словам, завтра в большинстве областей ожидаются незначительные осадки. В частности, на востоке страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом.
Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, до конца суток 27 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .