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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21747 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 70889 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112532 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127852 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136393 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128394 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119985 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Низкая температура воздуха продержится до апреля - Укргидрометцентр

Низкая температура воздуха продержится до апреля - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

 • 55834 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Низкая температура воздуха в Украине продержится до выходных, потепление следует ожидать первого апреля. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"На выходных будет теплее. Сегодня погода особо не изменится: 7-12 тепла. Всю неделю будет где-то такая температура. Одним словом, не жарко. 1 апреля температура может повыситься до 13-18 (градусов тепла - ред.) ", - сообщила Л.Савченко.

Кроме того, по ее словам, завтра в большинстве областей ожидаются незначительные осадки. В частности, на востоке страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, до конца суток 27 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с .

Украинские Национальные Новости

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