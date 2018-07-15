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Німці бояться Трампа більше, ніж Путіна - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сполучені Штати можуть бути основним союзником Німеччини, але дві третини німців вважають, що президент США є більш небезпечним, ніж його російський колега, передає УНН з посиланням на DW.

На питання, який світовий лідер є найбільшою загрозою для світової безпеки, 64 відсотка респондентів обрали саме президента США Дональда Трампа, а не російського колегу Володимира Путіна. Про це, зокрема, свідчать дані опитування YouGov, опубліковане напередодні зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі.

На цьому німецька антипатія до Трампа не закінчується: 56 відсотків вважають, що Путін є більш компетентним, ніж Трамп, причому лише 5 відсотків відповіли навпаки. Тридцять шість відсотків німців вважають Путіна більш приємним, ніж Трамп, тоді як 6 відсотків кажуть навпаки - хоча більшість респондентів відмовилися вказувати перевагу, відповідаючи на це питання.

І, мабуть, найбільш несподівано, 44 відсотки назвали Путіна більш могутнім, ніж Трамп, у порівнянні з лише 29 відсотками, які вважають, що президент США має більше влади.

Ці результати співпадають з результатами іншого опитування YouGov, опублікованого на початку цього місяця, в якому німців запитували, чи мають вони загалом позитивний чи негативний погляд на США. За результатами, 59 відсотків респондентів заявили, що вони негативно ставляться до Америки, порівняно з лише 29 відсотками, які мають позитивні погляди.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Німеччини застеріг Трампа від односторонніх угод з Путіним.

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