Немцы боятся Трампа больше, чем Путина - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Соединенные Штаты могут быть основным союзником Германии, но две трети немцев считают, что президент США является более опасным, чем его российский коллега, передает УНН со ссылкой на DW.
На вопрос, какой мировой лидер является самой большой угрозой для мировой безопасности, 64 процента респондентов выбрали именно президента США Дональда Трампа, а не российского коллегу Владимира Путина. Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса YouGov, опубликованное накануне встречи Трампа с Путиным в Хельсинки.
На этом немецкий антипатия к Трампа не заканчивается: 56 процентов считают, что Путин является более компетентным, чем Трамп, причем лишь 5 процентов ответили наоборот. Тридцать шесть процентов немцев считают Путина более приятным, чем Трамп, тогда как 6 процентов говорят наоборот - хотя большинство респондентов отказались указывать преимущество, отвечая на этот вопрос.
И, пожалуй, наиболее неожиданно, 44 процента назвали Путина более мощным, чем Трамп, по сравнению с лишь 29 процентами, которые считают, что президент США имеет больше власти.
Эти результаты совпадают с результатами другого опроса YouGov, опубликованного в начале этого месяца, в котором немцев спрашивали, есть ли у них вообще положительный или отрицательный взгляд на США. По результатам, 59 процентов респондентов заявили, что они негативно относятся к Америке по сравнению с лишь 29 процентами, которые имеют положительные взгляды.
Как сообщал УНН, глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным.