Немцы боятся Трампа больше, чем Путина - опрос

На вопрос, какой мировой лидер является самой большой угрозой для мировой безопасности, 64 процента респондентов выбрали именно президента США Дональда Трампа, а не российского коллегу Владимира Путина. Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса YouGov, опубликованное накануне встречи Трампа с Путиным в Хельсинки.

На этом немецкий антипатия к Трампа не заканчивается: 56 процентов считают, что Путин является более компетентным, чем Трамп, причем лишь 5 процентов ответили наоборот. Тридцать шесть процентов немцев считают Путина более приятным, чем Трамп, тогда как 6 процентов говорят наоборот - хотя большинство респондентов отказались указывать преимущество, отвечая на этот вопрос.

И, пожалуй, наиболее неожиданно, 44 процента назвали Путина более мощным, чем Трамп, по сравнению с лишь 29 процентами, которые считают, что президент США имеет больше власти.

Эти результаты совпадают с результатами другого опроса YouGov, опубликованного в начале этого месяца, в котором немцев спрашивали, есть ли у них вообще положительный или отрицательный взгляд на США. По результатам, 59 процентов респондентов заявили, что они негативно относятся к Америке по сравнению с лишь 29 процентами, которые имеют положительные взгляды.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии предостерег Трампа от односторонних сделок с Путиным.