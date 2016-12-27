Німецько-Український фонд відновлює роботу з кредитування малого і середнього бізнесу — НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Німецько-Український фонд відновлює активну роботу з кредитування малого і середнього бізнесу в Україні, зокрема з АТ “Ощадбанк” підписано меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Так, минулого тижня фонд підписав з АТ “Ощадбанк” меморандум про стратегічне партнерство та співробітництво, який передбачає надання банку дешевих фінансових ресурсів для подальшого кредитування інвестиційних проектів МСБ.
"Національний банк ставить собі за мету сприяти відновленню кредитування в Україні, це завдання буде відображене в оновленій Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 р. У цьому розрізі надання Ощадбанку статусу банка-партнера Фонду відкриває можливості для пожвавлення кредитування банком українських підприємців за рахунок коштів НУФ, які надаються Німеччиною через KfW. Ми очікуємо, що незабаром подібні кредитні програми будуть підписані з іншими банками",- зазначив директор департаменту фінансового контролінгу НБУ та виконавчий директор НУФ О.Стринжа.
За словами О.Стринжі, за рахунок розвитку процедур та технологій мікрокредитування в результаті програми технічної допомоги, передбаченої меморандумом, знизиться вартість прийняття рішень за кредитами малому та середньому бізнесу.
"Попит на кредити в секторі МСБ підвищується, хоча після економічних потрясінь сьогодні лише менше десяти банків активно кредитують МСБ. При цьому їх портфелі зростають на 20-30% на рік. За правильної організації бізнесу та виваженої кредитної політики сектор МСБ для комерційних банків на сьогодні є одним із найбільш привабливих навіть в умовах недосконалого законодавства щодо захисту прав кредиторів та нереформованого стану судової системи",- наголосив виконавчий директор НУФ.
При цьому О.Стринжа також додав, що макроекономічна стабілізація та зниження облікової ставки НБУ мали ефективний вплив на зменшення процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, що дозволяє банкам здешевлювати кредит, разом з цим відкриваються можливості для кредитування більшої кількості потенційних позичальників. Зокрема, О.Стринжа уточнив, що протягом 2016 року ставки кредитування в секторі МСБ знизилися з 25% річних до 18-19%, і цей тренд продовжиться в 2017 року разом із подальшим зниженням інфляції згідно з цілями грошово-кредитної політики НБУ.