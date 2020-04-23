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Німецькі вчені зробили відкриття щодо передачі коронавірусу

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Передача коронавірусу до людини через поверхні вкрай малоймовірна. Таку думку на підставі проведених досліджень висловив вірусолог і директор Інституту вірусології і досліджень в області ВІЛ в Університеті Бонна Хендрік Штрек, передає УНН з посиланням на RTL Today.

Так, протягом останніх тижнів команда професора завершила дослідження по всьому регіону Хайнсберг, де було зареєстровано понад 1400 підтверджених випадків коронавірусу.

“Немає значного ризику зараження цією хворобою, коли ви ходите по магазинах. Серйозні спалахи інфекції завжди були результатом того, що люди протягом більш тривалого періоду часу були ближче один до одного, наприклад, після вечірок в Ішгль, Австрія”, - заявив професор.

Він також не зміг знайти жодних ознак “живих” вірусів на поверхнях.

“Коли ми брали зразки з ручок дверей, телефонів або туалетів, було неможливо культивувати вірус в лабораторії на основі цих мазків... Щоб насправді ”заразитися“ вірусом, необхідно, щоб хтось кахикнув собі в руку, негайно доторкнувся до дверної ручки, а потім відразу після цього інша людина узялася за ручку і продовжила торкатися обличчя”, - зазначив Штрек.

Тому він вважає, що ймовірність передачі при контакті з так званими забрудненими поверхнями мала.

Проте, існують різні висновки про те, як поширюється коронавірус. Експерти Американського інституту охорони здоров’я ЦКЗ і NIH прийшли до висновку, що вірус може вижити 24 години на папері, три години в аерозолях і до трьох днів на пластмасах і нержавіючій сталі. Однак, як заявляє Інститут Роберта Коха на своєму веб-сайті, подібні наукові дослідження проводяться в експериментальних умовах, тому вони не дуже характерні для ризику передачі інфекції в повсякденному житті.

Як повідомляв УНН, раніше вчені висловили думку про те, що новий коронавірус, який призвів до пандемії в 2020 році, міг спокійно поширюватися серед людей протягом багатьох років або навіть десятиліть до раптового спалаху, що викликав глобальну кризу в галузі охорони здоров’я. 

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