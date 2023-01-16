Німеччина вимагає спеціального трибуналу для росіян

Деталі

Суд має перебувати за кордоном, але його юрисдикція має ґрунтуватися на українському кримінальному праві, і він повинен мати можливість розслідувати та судити російське керівництво, заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок у програмній промові в Гаазькій академії міжнародного права.

Бербок сказала, що вона обговорювала зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою можливість створення такого трибуналу разом із деякими партнерами.

Вона сказала, що для трибуналу важливо мати міжнародний компонент.

"Наприклад, розташування за межами України за фінансової підтримки партнерів та міжнародних прокурорів і суддів може сприяти неупередженості та легітимності цього суду".

"Спеціальна установа – не ідеальне рішення навіть для мене", – додала Бербок.

"Але той факт, що нам потрібне це спеціальне рішення, полягає в тому, що в нашому міжнародному праві наразі є лазівка", — сказала вона, наголосивши на необхідності передати "дуже чітке повідомлення російському керівництву… і всім іншим у світі про тому, що агресія війни… не залишиться безкарною".

У той же час Бербок закликала до реформи міжнародного кримінального права, щоб закрити кричущу прогалину в законодавстві.

За її словами, правова основа для Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі має бути скоригована у середньостроковій перспективі, щоб злочин агресивної війни також міг переслідуватися без обмежень.

Одна з причин, чому це неможливо, полягає в тому, що ні росія, ні Україна не є сторонами Римського статуту, який формує правову основу для суду.

"путін зневажає найелементарніші принципи міжнародного права, обов'язкові для всіх народів", - сказав Бербок.

"Війна росії проти України – це також війна проти закону".

Міністр сказала, що її візит до Гааги був спрямований на те, щоб прояснити, що "міжнародне право є сильним, і всі ми повинні забезпечити його дотримання і зміцнити прямо зараз".

"Касетні бомби, скинуті на мирних жителів, тортури в темних підвалах, викрадення тисяч українських дітей - ніщо не може виправдати буяння росії в Україні, яке суперечить міжнародному праву ", - додала Бербок.

Додамо

Прокурор МКС Карім Хан вже розслідує ситуацію в Україні, і розслідування може стосуватися військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.