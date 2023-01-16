Германия требует специального трибунала для россиян

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Суд должен находиться за границей, но его юрисдикция должна основываться на украинском уголовном праве, и у него должна быть возможность расследовать и судить российское руководство, заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в программной речи в Гаагской академии международного права.

Бербок сказала, что она обсуждала со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой возможность создания такого трибунала вместе с некоторыми партнерами.

Она сказала, что для трибунала важно иметь международный компонент.

"Например, расположение за пределами Украины при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей может способствовать беспристрастности и легитимности этого суда".

"Специальное учреждение – не идеальное решение даже для меня", – добавила Бербок.

"Но тот факт, что нам нужно это специальное решение, заключается в том, что в нашем международном праве сейчас есть лазейка", — сказала она, отметив необходимость передать "очень четкое сообщение российскому руководству… и всем другим в мире о том, что агрессия войны… не останется безнаказанной”.

В то же время Бербок призвала к реформе международного уголовного права, чтобы закрыть вопиющий пробел в законодательстве.

По ее словам, правовая основа для Международного уголовного суда (МКС) в Гааге должна быть скорректирована в среднесрочной перспективе, чтобы преступление агрессивной войны также могло преследоваться без ограничений.

Одна из причин, почему это невозможно, состоит в том, что ни россия, ни Украина не являются сторонами Римского устава, формирующего правовую основу для суда.

"путин презирает самые элементарные принципы международного права, обязательные для всех народов", - сказал Бербок.

"Война россии против Украины – это также война против закона".

Министр сказала, что ее визит в Гаагу был направлен на то, чтобы прояснить, что "международное право является сильным, и все мы должны обеспечить его соблюдение и укрепить прямо сейчас".

"Кассетные бомбы, сброшенные на мирных жителей, пытки в темных подвалах, похищение тысяч украинских детей - ничто не может оправдать буйство россии в Украине, противоречащее международному праву", - добавила Бербок.

Добавим

Прокурор МКС Карим Хан уже расследует ситуацию в Украине, и расследование может касаться военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.