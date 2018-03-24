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Німеччина та Іспанія звели внічию спаринг у підготовці до ЧС-2018

Київ • УНН

 • 9806 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Провідні європейські збірні світу з футболу Німеччина та Іспанія провели контрольний поєдинок в рамках підготовчого процесу до майбутнього чемпіонату світу, що пройде влітку цього року, передає УНН.

Уболівальників “бундестім” у Дюссельдорфі на 6 хвилині засмутив нападник “Валенсії” Родріго, який скористався проникаючим пасом від Іньєсти та переграв Тер Штегена — 0:1. Надалі господарі почали тиснути “фурію роху” і на 35 хвилині вирівняли становище. Хедіра асистував Томасу Мюллеру, який відзначився ефектним дальнім голом — 1:1.

На старті наступної половини Де Хеа рятував команди двома сейвами після гострих дальніх ударів від Дракслера і Гюндогана. Згодом іспанців врятувала поперечина після удару головою Хуммельса. У гостей можна відзначити удар Іско після прострілу, який завершився сейвом Тер Штегена, а також пресинг іспанців закінчився втратою м’яча “бундестіма” біля власних воріт, але на удар Дієго Кости у стрибку постелився один із захисників. Як наслідок — 1:1.

Варто відзначити, що Німеччина наразі посідає перше місце в рейтингу збірних ФІФА, а Іспанія — шосте.

Зауважимо, що на груповому етапі ЧС-2018 на Іспанію очікують протистояння з Португалією, Іраном і Марокко. Німеччина, в свою чергу, зіграє з Південною Кореєю, Швецією і Мексикою.

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