Німеччина стурбована ситуацією на сході України на тлі пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Німеччина стурбована гуманітарною ситуацією на сході України на тлі ситуації з поширенням у світі коронавірусної інфекції. Про це під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив голова МЗС Німеччини Гайко Маас, передає кореспондент УНН.
“Коронавірус не притримується жодних кордонів — ані реальних, ані вигаданих. Тому ми сьогодні повинні запобігти гуманітарній кризі у східній Україні, щоб вона не погіршувалась. Йдеться про постачання необхідного для підтримання життєдіяльності, а також про систему охорони здоров’я. Особливо це стосується старших людей, які залишаються на тих територіях. Цей момент нас дуже цікавить, ми будемо займатись цим питанням”, — сказав Маас.
З його слів, ця криза повинна всіх “розбудити” і спонукати на пошук шляхів, щоб рішення, ухвалені у "нормандському форматі" і на зустрічах у Мінську, втілювались у життя.
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