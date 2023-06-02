Німеччина розслідує діяльність колишніх офіцерів ВПС, які навчають китайських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Берлін розгляне повідомлення про те, що колишні пілоти винищувачів ВПС Німеччини готували пілотів для китайських збройних сил, передає УНН посилаючись на АР.
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Der Spiegel та телекомпанія ZDF повідомили у п'ятницю, що принаймні кілька колишніх офіцерів ВПС Німеччини працюють інструкторами в Китаї, і що в деяких випадках їм платили через компанії на Сейшельських островах. За їхньої інформації, таке навчання триває роками.
Відповідаючи на запитання під час візиту до Сінгапуру, міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що існують чіткі правила про те, що військовослужбовцям дозволено робити після звільнення зі збройних сил і про яку діяльність вони повинні повідомляти, а також що існують чіткі правила щодо вимог конфіденційності.
"Кожен окремий випадок має бути розглянутий", - сказав він. "Ми робитимемо це ретельно, і всі порушення будуть покарані, це абсолютно ясно, хоча зрозуміло, що військовослужбовці можуть братися за іншу роботу після закінчення служби, але в рамках наших законів та в рамках своїх обов'язків".
Додамо
Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца прагне збалансувати міцні торговельні зв'язки із визнанням того, що Китай все більше стає конкурентом та системним суперником, а також партнером з таких питань, як зміна клімату. Його трипартійна коаліція зобов'язалася розробити "всеосяжну стратегію щодо Китаю", хоча поки не зрозуміло, коли вона буде готова.