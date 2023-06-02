Германия расследует деятельность бывших офицеров ВВС, которые обучают китайских пилотов

Детали

Der Spiegel и телекомпания ZDF сообщили в пятницу, что по крайней мере несколько бывших офицеров ВВС Германии работают инструкторами в Китае, и что в некоторых случаях им платили через компании на Сейшельских островах. По их информации, такое обучение длится годами.

Отвечая на вопрос во время визита в Сингапур, министр обороны Борис Писториус сказал, что существуют четкие правила о том, что военнослужащим разрешено делать после увольнения из вооруженных сил и о какой деятельности они должны сообщать, а также что существуют четкие правила в отношении требований конфиденциальности.

"Каждый отдельный случай должен быть рассмотрен", — сказал он. "Мы будем делать это тщательно, и все нарушения будут наказаны, это совершенно ясно, хотя понятно, что военнослужащие могут браться за другую работу после окончания службы, но в рамках наших законов и в рамках своих обязанностей".

Добавим

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца стремится сбалансировать прочные торговые связи с признанием того, что Китай всё больше становится конкурентом и системным соперником, а также партнёром по таким вопросам, как изменение климата. Его трехпартийная коалиция обязалась разработать "всеобъемлющую стратегию в отношении Китая", хотя пока не понятно, когда она будет готова.