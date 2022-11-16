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Німеччина пропонує направити до Польщі бойові літаки

Німеччина пропонує направити до Польщі бойові літаки

Київ • УНН

 • 357939 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Німеччина запропонувала направити винищувачі для посилення повітряного патрулювання над Польщею, повідомив у середу представник міністерства оборони, передає УНН посилаючись на DW.

Цитата

"Це може статися завтра, якщо Польща цього захоче", - заявив Крістіан Тільс на щотижневій урядовій пресконференції в Берліні.

Деталі

Він сказав, що цей крок буде спрямований на посилення охорони повітряного простору літаками Eurofighter BBC Німеччини.

"Для цього немає потреби перекидати літаки до Польщі. Патрулювання може здійснюватися з баз ВПС Німеччини", - сказав представник міністерства, додавши, що ВПС Німеччини вже зробили це у липні.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт обговорить це питання зі своїм польським колегою пізніше цього ж дня, сказав Тільс.

За словами представника, поки що неясно, скільки німецьких винищувачів Eurofighter буде задіяно у повітряному патрулюванні над Польщею, і це необхідно обговорити з польською стороною.

Додамо

У вівторок внаслідок ракетного удару на фермі біля західного кордону з Україною загинули двоє людей, проте президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що ознак навмисного нападу рф немає.

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