Німеччина пропонує направити до Польщі бойові літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Німеччина запропонувала направити винищувачі для посилення повітряного патрулювання над Польщею, повідомив у середу представник міністерства оборони, передає УНН посилаючись на DW.
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"Це може статися завтра, якщо Польща цього захоче", - заявив Крістіан Тільс на щотижневій урядовій пресконференції в Берліні.
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Він сказав, що цей крок буде спрямований на посилення охорони повітряного простору літаками Eurofighter BBC Німеччини.
"Для цього немає потреби перекидати літаки до Польщі. Патрулювання може здійснюватися з баз ВПС Німеччини", - сказав представник міністерства, додавши, що ВПС Німеччини вже зробили це у липні.
Міністр оборони Крістін Ламбрехт обговорить це питання зі своїм польським колегою пізніше цього ж дня, сказав Тільс.
За словами представника, поки що неясно, скільки німецьких винищувачів Eurofighter буде задіяно у повітряному патрулюванні над Польщею, і це необхідно обговорити з польською стороною.
Додамо
У вівторок внаслідок ракетного удару на фермі біля західного кордону з Україною загинули двоє людей, проте президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що ознак навмисного нападу рф немає.