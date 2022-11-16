Германия предлагает направить в Польшу боевые самолеты

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"Это может произойти завтра, если Польша этого захочет", – заявил Кристиан Тильс на еженедельной правительственной пресс-конференции в Берлине.

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Он сказал, что этот шаг будет направлен на усиление охраны воздушного пространства самолетами Eurofighter BBC Германии.

"Для этого нет необходимости перебрасывать самолеты в Польшу. Патрулирование может осуществляться с баз ВВС Германии", - сказал представитель министерства, добавив, что ВВС Германии уже сделали это в июле.

Министр обороны Кристин Ламбрехт обсудит этот вопрос со своим польским коллегой позже в этот же день, сказал Тильс.

По словам представителя, пока неясно, сколько немецких истребителей Eurofighter будет задействовано в воздушном патрулировании над Польшей, и это необходимо обсудить с польской стороной.

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Во вторник в результате ракетного удара на ферме у западной границы с Украиной погибли два человека, однако президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что признаков умышленного нападения рф нет.