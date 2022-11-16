Германия предлагает направить в Польшу боевые самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Германия предложила направить истребители для усиления воздушного патрулирования над Польшей, сообщил в среду представитель министерства обороны, передает УНН ссылаясь на DW.
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"Это может произойти завтра, если Польша этого захочет", – заявил Кристиан Тильс на еженедельной правительственной пресс-конференции в Берлине.
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Он сказал, что этот шаг будет направлен на усиление охраны воздушного пространства самолетами Eurofighter BBC Германии.
"Для этого нет необходимости перебрасывать самолеты в Польшу. Патрулирование может осуществляться с баз ВВС Германии", - сказал представитель министерства, добавив, что ВВС Германии уже сделали это в июле.
Министр обороны Кристин Ламбрехт обсудит этот вопрос со своим польским коллегой позже в этот же день, сказал Тильс.
По словам представителя, пока неясно, сколько немецких истребителей Eurofighter будет задействовано в воздушном патрулировании над Польшей, и это необходимо обсудить с польской стороной.
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Во вторник в результате ракетного удара на ферме у западной границы с Украиной погибли два человека, однако президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что признаков умышленного нападения рф нет.