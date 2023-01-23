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Німеччина почала перекидання підрозділів ППО Patriot до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У понеділок Німеччина направила перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть відправлені до польського міста Замостя неподалік кордону з Україною, де вони будуть розгорнуті для запобігання випадковим ракетним ударам, передає УНН посилаючись на Reuters.

Німеччина почала перекидання підрозділів ППО Patriot до Польщі

Цитата

"Одна з причин, через яку Німеччина тепер підтримуватиме східний фланг НАТО в Польщі за допомогою "Патріотів", полягає, безумовно, у тому, що ми бачили, як швидко конфлікт між росією та Україною може поширитися на країни-члени НАТО", — заявив журналістам полковник Йорг Сіверс.

Сіверс, який командуватиме німецьким підрозділом у Польщі, наголосив на оборонному характері системи Patriot.

"Ми не єдині сили оборони на землі, британці та американці також знаходяться на землі", - сказав він.

"Patriot - це суворо оборонна система, і ми сподіваємося, що зможемо забезпечити там достатній захист, щоб запобігти нападам або аваріям, подібним до листопадового, в майбутньому", - додав він.

Додамо

Двоє чоловіків було вбито ракетою, яка потрапила до польського села Пшеводів в листопаді минулого року.

В результаті Берлін запропонував направити до Польщі три своїх підрозділи Patriot для забезпечення безпеки її повітряного простору.

Наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, створені для перехоплення ракет.

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