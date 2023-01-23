Германия начала переброску подразделений ПВО Patriot в Польшу

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"Одна из причин, по которой Германия теперь будет поддерживать восточный фланг НАТО в Польше с помощью "Патриотов", заключается, безусловно, в том, что мы видели, как быстро конфликт между россией и Украиной может распространиться на страны-члены НАТО", — заявил журналистам полковник Йорг Сиверс.

Сиверс, который будет командовать немецким подразделением в Польше, подчеркнул оборонительный характер системы Patriot.

"Мы не единственные силы обороны на земле, британцы и американцы также находятся на земле", - сказал он.

"Patriot - это строго оборонительная система, и мы надеемся, что сможем обеспечить там достаточную защиту, чтобы предотвратить нападения или аварии, подобные ноябрьскому, в будущем", - добавил он.

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Двое мужчин были убиты ракетой, которая попала в польскую деревню Пшеводов в ноябре прошлого года.

В результате Берлин предложил направить в Польшу три своих подразделения Patriot для обеспечения безопасности ее воздушного пространства.

Наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot компании Raytheon, созданы для перехвата ракет.