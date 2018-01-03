Німеччина підтримує введення миротворчої місії ООН на Донбас - Габріель
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Німеччина буде активно підтримувати ідею введення миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН.
“Повинна бути озброєна і міцна добровольча місія ООН по всій окупованій території. Ми будемо намагатись з нашими французькими партнерами, а також всіма країнами, які входять до Ради безпеки ООН, запровадити сильну миротворчу місію”, — заявив З.Габріель.
Крім того, за його словами, основною метою миротворчої місії має бути відновлення цілісності України.
Як повідомляв УНН, 4 січня міністри закордонних справ України та Німеччини відвідають Донбас.