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Німеччина готова до "відкритого діалогу" з Росією

Німеччина готова до "відкритого діалогу" з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією попри її конфлікт з західними країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Нам потрібна Росія як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку. Ми відкриті до діалогу і сподіваємося на відбудову довіри крок за кроком, якщо Росія також готова це зробити”, — сказав він.

Водночас Маас назвав правильними дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років.

“У результаті “поведінки Росії” втрачена “значна частка довіри”, — підкреслив він.

Раніше повідомлялось, через скандал з отруєнням в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії десятки західних країн вирішили вислати близько 140 російських дипломатів.

Великобританія назвала відповідальною за цей злочин Росію і оголосила про вислання 23 співробітників російського посольства в Лондоні.

Москва вжила дзеркальні заходи, оголосивши про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки країн ЄС та Канади.

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