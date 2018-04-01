Німеччина готова до "відкритого діалогу" з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Росією попри її конфлікт з західними країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Нам потрібна Росія як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку. Ми відкриті до діалогу і сподіваємося на відбудову довіри крок за кроком, якщо Росія також готова це зробити”, — сказав він.
Водночас Маас назвав правильними дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років.
“У результаті “поведінки Росії” втрачена “значна частка довіри”, — підкреслив він.
Раніше повідомлялось, через скандал з отруєнням в Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії десятки західних країн вирішили вислати близько 140 російських дипломатів.
Великобританія назвала відповідальною за цей злочин Росію і оголосила про вислання 23 співробітників російського посольства в Лондоні.
Москва вжила дзеркальні заходи, оголосивши про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки країн ЄС та Канади.