Ніколи не говорила про "російський" Крим: Кулеба висловився щодо співпраці з Санду

“Нам буде легше співпрацювати з президентом (Майєю) Санду, тому що вона ніколи не робила заяв, які викликають напругу в українсько-молдовських відносинах, на кшталт того, Крим — це російська територія”, — сказав Кулеба.

На його переконання, Майя Санду має “бренд проєвропейського політика”.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові, вказавши, що очікує зміцнення відносин між країнами.



Так, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

Додамо, після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президенти від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон — 42,25% голосів виборців.

Як повідомляв УНН, чинний президент Молдови, кандидат в президенти Ігор Додон “попередньо” привітав свого опонента Майю Санду з перемогою на виборах, але заявив, що планує оскаржувати результати через виявлені порушення.