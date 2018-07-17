Николай Поворозник: мы не имеем ни права, ни возможности медлить с ремонтом Шулявского моста

"Шулявський міст - це міський інфраструктурний об'єкт, який потребує якнайшвидшої реконструкції. Ми не можемо ризикувати безпекою киян, знову відкладаючи початок робіт. Але і почати їх ми не можемо через авторів альтернативних проектів, які не перемогли на відкритому конкурсі, і які оскаржують його результати рішення. В результаті юридичні формальності не дають нам почати роботи ", - зазначив Поворозник.

Він нагадав, що конкурс на кращий проект реконструкції розв'язки відбувся ще рік тому.

"Ще рік тому ми провели об'єктивний і прозорий конкурс на проект реконструкції шляхопроводу: Містобудівна рада відібрала спочатку чотири, а потім два - проекту фіналіста. Критерії були чіткими і об'єктивними: проект повинен бути швидким в реалізації і найбільш фінансово раціональним для міського бюджету. Ще одна вимога - проект повинен передбачати найбільш зручні шляхи перенаправлення трафіку під час будівництва, адже ми розуміємо, що з початком робіт почнуться і автомобільні затори. У підсумку переміг проект, який розрахований на 17,5 місяців, має найменшу вартість і, що немало важливо, згідно з ним, рух по проспекту Перемоги - однієї з головних магістралей міста - не буде повністю закриватися. Проект-переможець був обраний по абсолютно об'єктивними показниками ", - пояснив перший заступник голови КМДА.

При цьому, за його словами, відремонтувати Шулявський міст можна навіть швидше, ніж за 17 з половиною місяців.

"Віталій Кличко поставив завдання якнайшвидше відремонтувати цей міст, щоб їм можна було користуватися на повну потужність. Перша черга повинна бути закінчена вже через рік. Сьогодні у нас головне завдання - негайно розпочати реконструкцію. Ми не можемо більше відкладати реалізацію цього проекту, ризикуючи безпекою жителів міста, які кожен день проїжджають Шулявський міст ", - констатував Микола Поворозник.