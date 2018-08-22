Nike зачинила декілька магазинів в ПАР через звинувачення в расизмі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Компанія Nike в середу зачинила декілька магазинів в Південно-Африканській Республіці через протест громадськості, викликаного расистським коментарем, який, за даними місцевих ЗМІ, був зроблений людиною, що має відношення до компанії. Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
За його інформацією, раніше в ЗМІ поширилося відео, зняте на пляжному курорті: білий чоловік вимовляє лайливе слово, яке вважається расистським терміном в ПАР. За даними ЗМІ, цей чоловік — чоловік директора по маркетингу Nike.
Компанія Nike відмовилася коментувати закриття магазинів і випустила заяву, в якій підкреслила свою “давню прихильність різноманітності, інклюзивності та повазі” і вказала, що чоловік на відео не є співробітником компанії, відзначає Reuters.
У січні 2018 року в ПАР вибухнув скандал навколо шведської компанії H&M через рекламу з написом “Найбільш класне мавпеня в джунглях”. Тоді магазини марки в Йоганнесбурзі та Преторії зазнали погромів, а керівництво компанії принесло публічні вибачення і пообіцяв зробити висновки.
Як повідомляв УНН, німецький громадський телерадіомовник ZDF опинився під шквалом критики через його “сумнівне” висвітлення королівського весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.