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Нігерія знову відкладає перший за 17 років перепис населення

Нігерія знову відкладає перший за 17 років перепис населення

Київ • УНН

 • 394783 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Нігерія відклала перепис населення, який мав відбутися наступного тижня. Іншу дату повинен буде встановити новий уряд, повідомили у міністерстві інформації країни, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У Нігерії знову оголосили про чергову затримку першого за 17 років перепису населення в країні. Перепис був запланований на 3-7 травня, але міністерство заявило, що для його планування потрібно більше часу.

Тепер його проведе уряд новообраного президента Боли Тінубу, який дасть присягу наприкінці травня.

Цього року це вже друге за рахунком перенесення перепису населення, результати якого впливають на розподіл нафтових доходів і політичне представництво між 36 штатами та 300 етнічними групами.

Попередні підрахунки були дискредитовані через суперечки між трьома основними етнічними групами - хауса, йоруба та ігбо.

Національна комісія з питань народонаселення заявила, що під час перепису нігерійців їх не запитуватимуть про етнічну приналежність і релігію через "делікатний характер цих питань і необхідність вберегти дані перепису від непотрібних суперечок і уваги".

Доповнення

Нігерія майже порівну розділена між мусульманською північчю і переважно християнським півднем. Населення країни оцінюють у понад 200 мільйонів. За підрахунками ООН ця цифра подвоїться до 2050 року. Якщо так станеться, це зробить Нігерію третьою за чисельністю населення країною світу, після Китаю та Індії.

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