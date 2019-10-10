Нідерланди назвали умови послаблення санкцій ЄС щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Можливість знімання або полегшення санкцій Євросоюзом з РФ буде залежати від того, чи буде вона виконувати пункти мінських домовленостей. Про це заявив міністр Королівства Нідерландів Стеф Блок на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає кореспондент УНН.
“Нідерланди не визнають анексії Криму і не дозволять, щоб санкції ЄС проти РФ були послаблені без належної реалізації мінських домовленостей”, — сказав він.
Відповідаючи на питання УНН, Блок зазначив, що Європейський союз і Нідерланди як член ЄС свого часу запровадили санкції в результаті незаконної анексії Криму і всіх дій, що виливаються на Сході Україні.
“Можливість знімання або полегшення санкцій Євросоюзом, наскільки це розуміють Нідерланди, буде залежати від поведінки РФ і першу чергу від того, чи буде вона виконувати пункти мінських домовленостей”, — заявив міністр.
При цьому міністр закордонних справ України вточнив, що обидва набори санкцій — різні.
“Кримські санкції окремо введені, санкції щодо Сходу України — окремо. Тому розрізання будь-яким чином або покращення ситуації на Сході, що ми зараз намагаємось досягти в рамках мінського і нормандського процесу, не має відношення до кримської проблематики і окупації нашого півострова. Тому ці санкції, на нашу думку, мають залишатись в силі, поки Крим не буде повернений Україні”, — додав він.
Як передавав УНН, Нідерланди вітають підхід нової влади на сході України.