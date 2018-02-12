Нідерландець Крамер з рекордом став чотирикратним олімпійським чемпіоном
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Південній Кореї комплект нагород знайшов своїх володарів у чоловічому ковзанярському спорті у забігу на дистанції в 5000 м, повідомляє УНН з посиланням на сайт МОК.
Нідерландець Свен Крамер здобув чергове для себе “золото” на Олімпіадах та встановив новий Олімпійський рекорд, продемонструвавши час 6:09,76 хвилини. Володарем “срібла” став канадець Тед-Ян Блумен (6:11,616 хв), а “бронзи” — норвежець Сверре Лунде Педерсен (6:11,618).
Примітно, що 31-річний Крамер став другим ковзанярем, який виграв чотири олімпійські медалі в одному турнірі, слідуючи по стопах співвітчизника Боба де Йонга, який домігся успіху в чоловічий дисципліні на 10000 метрів.
“Я багато виграв і багато втратив, але для мене це дійсно щось особливе. Подолання олімпійського рекорду вражає. Я продовжую прогресувати кожні чотири роки, і це приємно відчувати”, — заявив тріумфатор Ігор.
Окрім того, Крамер став першою людиною, яка виграла три “золота” в одному і тому ж змаганні з ковзанярського спорту на Олімпійських зимових іграх.