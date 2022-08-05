Нічний обстріл околиць Запоріжжя: голова ОВА показав фото
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У передмісті Запоріжжя внаслідок нічного ворожого удару сталася пожежа в цеху підприємства, її було ліквідовано. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«Сьогодні вночі окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання», - написав Старух у Telegram.
За його словами, постраждалих немає.
«Внаслідок удару виникла пожежа в цеху підприємства, що була вчасно ліквідована рятувальниками ДСНС», - повідомив Старух.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше повідомив про "прильоти" біля міста Запоріжжя.
Під час нічного обстрілу околиць Запоріжжі російські окупанти обстріляли один із об'єктів інфраструктури.