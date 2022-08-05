Ночной обстрел окрестностей Запорожья: глава ОВА показал фото
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В пригороде Запорожья в результате ночного вражеского удара произошел пожар в цехе предприятия, он был ликвидирован. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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«Сегодня ночью оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. Повреждено производственное оборудование», - написал Старух в Telegram.
По его словам, пострадавших нет.
«В результате удара возник пожар в цехе предприятия, который был вовремя ликвидирован спасателями ГСЧС», - сообщил Старух.
Дополнение
Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее сообщил о "прилетах" возле города Запорожья.
Во время ночного обстрела окрестностей Запорожья российские оккупанты обстреляли один из объектов инфраструктуры.