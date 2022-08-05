Ночной обстрел окрестностей Запорожья: глава ОВА показал фото

Детали



«Сегодня ночью оккупанты произвели обстрел одного из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья. Повреждено производственное оборудование», - написал Старух в Telegram.

По его словам, пострадавших нет.

«В результате удара возник пожар в цехе предприятия, который был вовремя ликвидирован спасателями ГСЧС», - сообщил Старух.

Дополнение

Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее сообщил о "прилетах" возле города Запорожья.

Во время ночного обстрела окрестностей Запорожья российские оккупанты обстреляли один из объектов инфраструктуры.