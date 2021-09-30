Нічні заморозки до кінця тижня: синоптики дали прогноз погоди

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у наступні три доби, 1-3 жовтня, без опадів, лише завтра на Волині, Львівщині та Закарпатті дощ.

Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3°; температура вдень 11-17° тепла, на Закарпатті до 20°.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Вітер південно-східний, помірний.

Температура вночі 1-5° тепла, по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-15° тепла.