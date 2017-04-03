Нічна заборона продажу алкоголю діє в інтересах ресторанного бізнесу - А.Павловський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Заборона реалізації алкоголю вночі, яку запровадили Київрада у вересні минулого року, виглядає як спроба покращити умови для роботи ресторанного бізнесу. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп минулого скликання, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
"Це (заборона продажу алкоголю вночі – ред) виглядає як покращення умов для ресторанного бізнесу, як сприяння ресторанному бізнесу. Адже мова йде про введення заборони на продаж алкоголю у стаціонарних пунктах вночі, і ця заборона обійшла ресторани", - сказав він.
Більше того, на думку А.Павловського, заборона продажу алкоголю вночі сприяє зростанню тіньового ринку та виробництву контрафактного алкоголю.
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"Заборона продажу алкоголю вночі сприяє тіньовому бізнесу. Хто захоче випити, як кажуть в народі – завжди знайде, де це зробити. Інша справа, що так вони хоча б купували сертифікований та ліцензійний алкоголь в офіційних містах. А тепер все рівно купуватимуть, але у "підворотнях". Тобто це рішення Київради, попри ніби-то його моральні аспекти, більше сприяло розвитку тіньового сектору саме у цій галузі. І взагалі, будь-які обмеження призводять до того, що проблема заганяється у тінь і неформально вирішується, і держава ніяких податків, ні копійки з того не має", - відзначив він.
Також, А.Павловський додав, що у разі належного регулювання ринку алкогольних напоїв, питання необхідності забороняти чи дозволяти продаж продукції вночі буде нівельоване.
"Дивне якесь обґрунтування (у Київради, - ред), що молодь не бути пити вночі... Ну так буде вона пити вдень. Коли нормально регулюється ринок, то і забороняти нічого не треба", - резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ подав до суду на депутатів столичної міськради за нічні заборони на продаж алкоголю.