Ночной запрет продажи алкоголя действует в интересах ресторанного бизнеса - А.Павловский

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53749 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105501 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162473 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119374 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113511 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155371 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной запрет продажи алкоголя действует в интересах ресторанного бизнеса - А.Павловский

Ночной запрет продажи алкоголя действует в интересах ресторанного бизнеса - А.Павловский

Киев  •  УНН

 • 13396 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Запрет реализации алкоголя ночью, которую ввели Киевсовет в сентябре прошлого года, выглядит как попытка улучшить условия для работы ресторанного бизнеса. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп прошлого созыва, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Это (запрет продажи алкоголя ночью - ред) выглядит как улучшение условий для ресторанного бизнеса, как содействие ресторанному бизнесу. Ведь речь идет о введении запрета на продажу алкоголя в стационарных пунктах ночью, и этот запрет обошел рестораны", - сказал он.

Более того, по мнению А.Павловского, запрет продажи алкоголя ночью способствует росту теневого рынка и производству контрафактного алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доля теневого сегмента алкогольного рынка выросла с 15-20% до 45-59%

"Запрет продажи алкоголя ночью способствует теневому бизнесу. Кто захочет выпить, как говорят в народе - всегда найдет, где это сделать. Другое дело, что так они хотя бы покупали сертифицирован и лицензионный алкоголь в официальных местах. А теперь все равно будут покупать, но в "подворотнях". То есть это решение Киевсовета, несмотря на якобы его моральные аспекты, больше способствовало развитию теневого сектора именно в этой области. И вообще, любые ограничения приводят к тому, что проблема загоняется в тень и неформально решается, и государство никаких налогов, ни копейки из этого не имеет ", - отметил он.

Также, А.Павловский добавил, что в случае надлежащего регулирования рынка алкогольных напитков, вопрос о необходимости запрещать или разрешать продажу продукции ночью будет нивелировано.

"Странное какое-то обоснование (Киевсовета - ред), что молодежь не быть пить ночью ... Ну так она будет пить днем. Когда нормально регулируется рынок, то и запрещать ничего не надо", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета за ночные запрета на продажу алкоголя .

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