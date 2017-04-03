Ночной запрет продажи алкоголя действует в интересах ресторанного бизнеса - А.Павловский

"Это (запрет продажи алкоголя ночью - ред) выглядит как улучшение условий для ресторанного бизнеса, как содействие ресторанному бизнесу. Ведь речь идет о введении запрета на продажу алкоголя в стационарных пунктах ночью, и этот запрет обошел рестораны", - сказал он.

Более того, по мнению А.Павловского, запрет продажи алкоголя ночью способствует росту теневого рынка и производству контрафактного алкоголя.

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"Запрет продажи алкоголя ночью способствует теневому бизнесу. Кто захочет выпить, как говорят в народе - всегда найдет, где это сделать. Другое дело, что так они хотя бы покупали сертифицирован и лицензионный алкоголь в официальных местах. А теперь все равно будут покупать, но в "подворотнях". То есть это решение Киевсовета, несмотря на якобы его моральные аспекты, больше способствовало развитию теневого сектора именно в этой области. И вообще, любые ограничения приводят к тому, что проблема загоняется в тень и неформально решается, и государство никаких налогов, ни копейки из этого не имеет ", - отметил он.

Также, А.Павловский добавил, что в случае надлежащего регулирования рынка алкогольных напитков, вопрос о необходимости запрещать или разрешать продажу продукции ночью будет нивелировано.

"Странное какое-то обоснование (Киевсовета - ред), что молодежь не быть пить ночью ... Ну так она будет пить днем. Когда нормально регулируется рынок, то и запрещать ничего не надо", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета за ночные запрета на продажу алкоголя .