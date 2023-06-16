Нічна ворожа атака дронів на Україну: всі повітряні цілі знищено - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уночі ворог атакував Україну ударними дронами. Усі БПЛА було знищено над Миколаївською областю. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”.
Усі дрони знищено протиповітряною оброною",- йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що протягом минулої доби, ворог завдав завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.
Нагадуємо
Уночі у Миколаївський та Одеській областіх протиповітряна оборона працювала по ворожим повітряним цілям.