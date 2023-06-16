Ночная вражеская атака дронов на Украину: все воздушные цели уничтожены - Генштаб

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"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине - задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа “Shahed”.

Все дроны уничтожены противовоздушной оброной", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки, враг нанес нанес нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине.

Напоминаем

Ночью в Николаевский и Одесской областях противовоздушная оборона работала по вражеским воздушным целям.