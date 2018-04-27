Ні скотчу та моноподам для селфі: опублікований список заборон на "Євробаченні-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2018" опублікували список речей, які заборонено проносити на конкурс. В списку є доволі неочікувані позиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
Так, в списку заборон є очікувані заборонені предмети, такі як зброя, гострі предмети, наркотики та інші.
Проте, в списку також знаходяться м’ячі для гольфу, парасольки, драбини, шоломи, скотч,моноподи для селфі, мікрофони, чашки, візки для покупок, а також політична агітація або будь-яка інформація дискримінаційного змісту.
Нагадаємо, враховуючи слоган та тематику цьогорічного конкурсу "Євробачення", організатори вирішили замінити традиційну червону доріжку на блакитну. Церемонія відкриття пісенного конкурсу пройде на узбережжі річки біля Музею мистецтва, архітектури та технології.