Нет скотчц и моноподам для селфи: опубликован список запретов на "Евровидении-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2018" опубликовали список вещей, которые запрещено проносить на конкурс. В списке есть довольно неожиданные позиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
Так, в списке запретов является ожидаемые запрещенные предметы, такие как оружие, острые предметы, наркотики и другие.
Однако, в списке также находятся мячи для гольфа, зонтики, лестницы, шлемы, скотч, моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.
Напомним, учитывая слоган и тематику конкурса "Евровидение", организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на голубую. Церемония открытия песенного конкурса пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.