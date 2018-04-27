Нет скотчц и моноподам для селфи: опубликован список запретов на "Евровидении-2018"

Так, в списке запретов является ожидаемые запрещенные предметы, такие как оружие, острые предметы, наркотики и другие.



Однако, в списке также находятся мячи для гольфа, зонтики, лестницы, шлемы, скотч, моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.



Напомним, учитывая слоган и тематику конкурса "Евровидение", организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на голубую. Церемония открытия песенного конкурса пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.



