Попри протести в Вірменії почалися вибори прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Спеціальне засідання парламенту, в ході якого відбудуться вибори прем'єр-міністра, почалося в Єревані. У будівлі Національних Зборів вжито безпрецедентних заходів безпеки: всі депутати перед входом в зал засідань проходять через рамку металошукачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини-Вірменія.
Повноваження Сержа Саргсяна були припинені 9-го квітня після обрання четвертого президента Вірменії Армена Саркісяна, який став першим главою держави, обраним парламентом після переходу країни в 2015 році до парламентської форми правління.
Як повідомляв УНН, вчора учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана.
Спочатку повідомлялося про трьох поранених поліцейського і декількох поранених протестувальників.
Пізніше повідомили про те, що вчора під час зіткнень в столиці Вірменії Єревані постраждали щонайменше 46 осіб, в тому числі шестеро поліцейських.