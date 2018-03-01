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Попри опади практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці – Білоцерковець

Попри опади практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці – Білоцерковець

Київ • УНН

 • 6832 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Незважаючи на безперервні опади практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

"Незважаючи на безперервні опади, практично 100% комунального транспорту вийшло на маршрути в столиці. 100% - тролейбусів, 100% - трамваїв, 99% - автобусів (3 автобуси поки не вийшли з технічних причин, до 9:00 буде 100%)", - повідомив нардеп.

За словами Білоцерковця, в ніч з 28 лютого на 1 березня в столиці випало від 20 до 26 см опадів, в залежності від району, а до кінця дня синоптики прогнозують ще близько 8 см.

Також радник Кличка закликав киян не користуватися власним транспортом без крайньої необхідності, зважаючи на складні погодні умови.

"Прохання до всіх киян без зайвої необхідності не користуватися особистим транспортом. Сам сьогодні їхав на метро",- додав він.

Разом з тим, Білоцерковець пояснив, що поки ідуть інтенсивні опади, швидко прибрати сніг досить складно, тож активні та ефективні роботи по боротьбі з негодою, за технологією, розпочинаються після закінчення снігопаду.

"Через те що опади довгий час не закінчуються, сміливо можна сказати, що цей тиждень найскладніший для комунальників! Поки тривають інтенсивні опади, швидко і ефективно прибрати сніг з доріг та тротуарів вкрай складно. За технологією, активна робота, а головне ефективна, починається після закінчення снігопаду", - відзначив він.

Дмитро Білоцерковець нагадав, що за тим, де в місті працює снігоприбиральна техніка, можна спостерігати онлайн на сайті.

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