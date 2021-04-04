Незаконно наловив риби на понад 160 тисяч гривень: на Полтавщині викрили браконьєра

Деталі

Поліцейські Кременчуцького райуправління виявили браконьєра на узбережжі Кременчуцького водосховища, біля села Мозоліївка Глобинської територіальної громади, 4 квітня, близько 4-ї ранку.

Порушником нерестової заборони виявився 35-річний місцевий чоловік. У рибалки вилучили близько 120 кілограмів свіжовиловленої риби та 300 метрів ліскових сіток. Попередня вартість незаконного улову – понад 164 тисячі гривень.

Як зазначили правоохоронці, за даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ст. 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду.

Довідково

У поліції нагадали, що з 1 квітня діє заборона на вилов у нерестовищах риби та інших водних біоресурсів. Заборона діятиме на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищі у межах адміністративної території Полтавської області – з 25 березня по 9 червня (включно). На інших рибогосподарських водних об’єктах – з 1 квітня по 20 травня (включно), в придаткових системах річок з 1 квітня по 30 червня.

Доповнення

У 2020 році браконьєри незаконно виловили 150 тонн риби, сума збитків становить понад 108 млн грн збитків.