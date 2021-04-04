Незаконно наловил рыбы на более 160 тысяч гривен: в Полтавской области разоблачили браконьера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Полтавской области правоохранители разоблачили нарушителя нерестового запрета с уловом на более чем 164 тысячи гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Детали
Полицейские Кременчугского райуправления обнаружили браконьера на побережье Кременчугского водохранилища, возле села Мозолиевка Глобинской территориальной общины, 4 апреля, около 4 утра.
Нарушителем нерестового запрета оказался 35-летний местный мужчина. У рыбака изъяли около 120 килограммов свежевыловленной рыбы и 300 метров лесковых сетей. Предварительная стоимость незаконного улова - более 164 тысяч гривен.
Как отметили правоохранители, по данному факту следователи полиции начали досудебное расследование по ст. 249 Уголовного кодекса Украины - незаконное занятие рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред.
Справка
В полиции напомнили, что с 1 апреля действует запрет на вылов в нерестилищах рыбы и других водных биоресурсов. Запрет будет действовать на Кременчугском и Каменском водохранилище в пределах административной территории Полтавской области - с 25 марта по 9 июня (включительно). На других рыбохозяйственных водных объектах - с 1 апреля по 20 мая (включительно), в придаточных системах рек с 1 апреля по 30 июня.
Дополнение
В 2020 году браконьеры незаконно выловили 150 тонн рыбы, сумма ущерба составляет более 108 млн грн убытков.