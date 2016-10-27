Незаконні вантажі на півмільйона гривень затримали у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Служба безпеки України затримала у районі проведення антитерористичної операції незаконні вантажі на півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Так, у Донецькій та Луганській областях правоохоронці затримали чотири автівки, водії яких намагалися переправити на тимчасово окуповані терористами території медикаменти, каву, косметику, продовольчі та непродовольчі товари.
За словами затриманих, товар у них замовили бойовики, наближені до ватажків одного з незаконних збройних формувань “ДНР”.
Тривають процесуальні дії.