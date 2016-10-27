Незаконные грузы на полмиллиона гривен задержали в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в районе проведения антитеррористической операции незаконные грузы на полмиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, в Донецкой и Луганской областях правоохранители задержали четыре автомобиля, водители которых пытались переправить на временно оккупированные террористами территории медикаменты, кофе, косметику, продовольственные и непродовольственные товары.
По словам задержанных, товар у них заказали боевики, близкие к главарям одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР".
Продолжаются процессуальные действия.