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15 марта, 19:03 • 116312 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170090 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140126 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132406 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114000 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106164 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136605 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Незаконные грузы на полмиллиона гривен задержали в районе АТО

Незаконные грузы на полмиллиона гривен задержали в районе АТО

Киев • УНН

 • 7596 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в районе проведения антитеррористической операции незаконные грузы на полмиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Так, в Донецкой и Луганской областях правоохранители задержали четыре автомобиля, водители которых пытались переправить на временно оккупированные террористами территории медикаменты, кофе, косметику, продовольственные и непродовольственные товары.

По словам задержанных, товар у них заказали боевики, близкие к главарям одного из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Продолжаются процессуальные действия.

 

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