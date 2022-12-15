Маєток батька, ділянка у Підмосков'ї та ухилення від сплати податків: у НАЗК виявили незаконне збагачення Королевської на 50 млн грн

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15876 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 49837 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89209 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140226 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165164 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340879 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218225 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193138 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326203 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458971 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75827 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30650 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34313 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34786 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33624 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340882 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326206 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544180 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675234 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75827 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113623 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198678 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224733 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217750 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Маєток батька, ділянка у Підмосков'ї та ухилення від сплати податків: у НАЗК виявили незаконне збагачення Королевської на 50 млн грн

Маєток батька, ділянка у Підмосков'ї та ухилення від сплати податків: у НАЗК виявили незаконне збагачення Королевської на 50 млн грн

Київ • УНН

 • 1044800 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У НАЗК виявили факти, що свідчать про незаконне збагачення нардепа Наталії Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн. Як повідомили в агенстві, обгрунтовані висновки передадуть САП, повідомляє УНН.

Що виявило НАЗК під час моніторингу?

Маєток батька народної депутатки

У декларації за 2020 рік Наталія Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

Водночас вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забув вказати у декларації оренду житла у центрі Києва на понад 3,7 млн грн: чинному нардепу повідомили про підозру

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік. Це також підтверджується матеріалами журналістських розслідувань.

Земельна ділянка в Підмосков’ї

Народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

Можливе ухилення від сплати податків

Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків.

Що далі?

НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33