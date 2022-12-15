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Имение отца, участок в Подмосковье и уклонение от уплаты налогов: в НАПК обнаружили незаконное обогащение Королевской на 50 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В НАПК выявили факты, свидетельствующие о незаконном обогащении нардепа Наталии Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, отличающихся от достоверных на 3,8 млн грн. Как сообщили в агентстве, обоснованные выводы передадут САП, сообщает УНН.

Что выявило НАПК во время мониторинга?

Имение отца народной депутатки

В декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв.м. в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской.

В то же время указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, являющийся частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежны, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) был приобретен в собственность отцом народной депутатки по ипотечному договору от 2019 года. Договор ссуды был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн долл., которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновника. При этом представителем компании на Кипре выступал помощник Наталии Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутатки с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание.

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По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, народная депутат указала факт пользования домовладением в селе Лесники, что входит в комплекс в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований.

Земельный участок в Подмосковье

Народная депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (россия) стоимостью свыше 2 млн руб. (563860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

Возможное уклонение от уплаты налогов

Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

Что дальше?

НАПК направит материалы относительно Наталии Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.

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