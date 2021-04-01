Нейрокупідон: в Україні запустили незвичайний любовний чат-бот

Цитата

"Дам тобі кохання. Сьогодні я стану для тебе Максом КупіФрайдоном. І якщо у Купідона стріли Амура, то я схоплю твою таємну любов в нейромережу", - йдеться в повідомленні.

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За словами автора, він створив "спеціальний бот, який підкаже, коли пора йти на абордаж".

"Загалом, береш свою симпатію, не в буквальному сенсі, копіюєш посилання на їх спільне з парою фото з Instagram, закидаєш боту і включаєш режим ждуна. Як тільки фотографія буде видалена або прихована (пара розлучилася), Макс КупіФрайдон, збиваючи коліна, прибіжить до тебе із звісткою і оповіщенням в телеграм. Користуйтеся і не забудьте покликати на весілля", - повідомив Максим Фрай.

Довідково

Максим Фрай народився та виріс у місті Миколаїв. У 2012 році вступив до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Свою кар’єру розпочав у 2012 році в українській компанії, що займається розробкою та розповсюдженням українських державних лотерей ТОВ "М.С.Л.", де створював штучний інтелект для спортивних ігор.

У 2017 році став співзасновником та технічним директором міжнародного інформаційного агентства TheWorldNews, в основу якого було покладено ідею розробки прозорого агрегатору ЗМІ, що відслідковує всі редакції та видалення новин, фіксуючи зміни в технології блокчейн.

У 2017 році став технічним директором одного із найбільших музичних фестивалів України та Європи Atlas Weekend, де самотужки розробив систему управління та контролю фестивалю.

У 2020 році став співвласником чоловічого журналу Playboy Ukraine та співзасновником Джентельмен Груп.