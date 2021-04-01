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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31507 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47231 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Нейрокупидон: в Украине запустили необычный любовный чат-бот

Нейрокупидон: в Украине запустили необычный любовный чат-бот

Киев  •  УНН

 • 20548 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине запустили необычный чат-бот в Telegram, который подскажет, когда подкатить к парню или девушке, которые сейчас в отношениях. Нейрокупидона создал украинский программист, совладелец мужского журнала Playboy Ukraine, технический директор одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Европы Atlas Weekend и социального проекта по созданию библиотеки аудиокниг украинской "Слушай", Максим Фрай, передает УНН.

Цитата

"Дам тебе любви. Сегодня я стану для тебя Максом КупиФрайдоном. И если в Купидона стрелы Амура, то я схвачу твою тайную любовь в нейросеть", - говорится в сообщении.

Детали

По словам автора, он создал "специальный бот, который подскажет, когда пора идти на абордаж".

"В общем, берешь свою симпатию, не в буквальном смысле, копируешь ссылку на их совместное с парой фото с Instagram, кидаешь боту и включаешь режим ждуна. Как только фотография будет удалена или скрытая (пара рассталась), Макс КупиФрайдон, сбивая колени, прибежит к тебя с известием и оповещением в телеграмм. Пользуйтесь и не забудьте позвать на свадьбу", - сообщил Максим Фрай.

Справка

Максим Фрай родился и вырос в городе Николаев. В 2012 году вступил в Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Свою карьеру начал в 2012 году в украинской компании, которая занимается разработкой и распространением украинских государственных лотерей ООО "М.С.Л.", где создавал искусственный интеллект для спортивных игр.

В 2017 году стал соучредителем и техническим директором международного информационного агентства TheWorldNews, в основу которого была положена идея разработки прозрачного агрегатора СМИ, который отслеживает все редакции и удаления новостей, фиксируя изменения в технологии блокчейн.

В 2017 году стал техническим директором одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Европы Atlas Weekend, где самостоятельно разработал систему управления и контроля фестиваля.

В 2020 году стал совладельцем мужского журнала Playboy Ukraine и соучредителем Джентельмен Групп.

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