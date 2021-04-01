Нейрокупидон: в Украине запустили необычный любовный чат-бот
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине запустили необычный чат-бот в Telegram, который подскажет, когда подкатить к парню или девушке, которые сейчас в отношениях. Нейрокупидона создал украинский программист, совладелец мужского журнала Playboy Ukraine, технический директор одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Европы Atlas Weekend и социального проекта по созданию библиотеки аудиокниг украинской "Слушай", Максим Фрай, передает УНН.
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"Дам тебе любви. Сегодня я стану для тебя Максом КупиФрайдоном. И если в Купидона стрелы Амура, то я схвачу твою тайную любовь в нейросеть", - говорится в сообщении.
Детали
По словам автора, он создал "специальный бот, который подскажет, когда пора идти на абордаж".
"В общем, берешь свою симпатию, не в буквальном смысле, копируешь ссылку на их совместное с парой фото с Instagram, кидаешь боту и включаешь режим ждуна. Как только фотография будет удалена или скрытая (пара рассталась), Макс КупиФрайдон, сбивая колени, прибежит к тебя с известием и оповещением в телеграмм. Пользуйтесь и не забудьте позвать на свадьбу", - сообщил Максим Фрай.
Справка
Максим Фрай родился и вырос в городе Николаев. В 2012 году вступил в Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Свою карьеру начал в 2012 году в украинской компании, которая занимается разработкой и распространением украинских государственных лотерей ООО "М.С.Л.", где создавал искусственный интеллект для спортивных игр.
В 2017 году стал соучредителем и техническим директором международного информационного агентства TheWorldNews, в основу которого была положена идея разработки прозрачного агрегатора СМИ, который отслеживает все редакции и удаления новостей, фиксируя изменения в технологии блокчейн.
В 2017 году стал техническим директором одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Европы Atlas Weekend, где самостоятельно разработал систему управления и контроля фестиваля.
В 2020 году стал совладельцем мужского журнала Playboy Ukraine и соучредителем Джентельмен Групп.