Нейрокупидон: в Украине запустили необычный любовный чат-бот

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине запустили необычный чат-бот в Telegram, который подскажет, когда подкатить к парню или девушке, которые сейчас в отношениях. Нейрокупидона создал украинский программист, совладелец мужского журнала Playboy Ukraine, технический директор одного из крупнейших музыкальных фестивалей Украины и Европы Atlas Weekend и социального проекта по созданию библиотеки аудиокниг украинской "Слушай", Максим Фрай, передает УНН.