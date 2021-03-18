У Харкові невідомий “замінував” будівлю обладміністрації

Деталі

За адресою "замінування" виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліцейські оглянули 2 тис. кв. метрів прилеглої території. В ході перевірки правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів або речовин не виявили.

Евакуація осіб не проводилася.

Інформація внесена до Єдиного обліку територіального підрозділу поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві повідомили про замінування 7 станцій метро