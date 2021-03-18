У Харкові невідомий “замінував” будівлю обладміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Повідомлення про закладення вибухівки біля будівлі ХОДА надійшло до поліції на електронну пошту близько 12:00 18 березня. Фахівці обстежили майже 2 тисячі кв. метрів прилеглої території. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, пише УНН.
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За адресою "замінування" виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Поліцейські оглянули 2 тис. кв. метрів прилеглої території. В ході перевірки правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів або речовин не виявили.
Евакуація осіб не проводилася.
Інформація внесена до Єдиного обліку територіального підрозділу поліції.
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