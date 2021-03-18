В Харькове неизвестный "заминировал" здание обладминистрации

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31488 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47198 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193309 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192388 просмотра

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сообщение о закладке взрывчатки у здания ХОГА поступило в полицию по электронной почте около 12:00 18 марта. Специалисты обследовали почти 2000 кв. метров прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По адресу "заминирования" выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полицейские осмотрели 2 тыс. кв. метров прилегающей территории. В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Эвакуация лиц не проводилась.

Информация внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.

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