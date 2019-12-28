Невідомий у лікарні в Запоріжжі зарізав пацієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Невідомий зайшов до лікарні у Запоріжжі і зарізав пацієнта. Наразі підозрюваний у вбивстві затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Запорізькій області.
Повідомлення про те, що в лікарні по вулиці Перемоги в місті Запоріжжя сталося вбивство, поліцейські отримали о 1:40.
"Невідомий зайшов до палати медичного закладу та наніс ножове поранення пацієнту, чоловіку 1978 року народження. Від отриманого тілесного ушкодження останній помер", - зазначили у поліції.
Півтори години знадобилося поліцейським, щоб розкрити злочин. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився чоловік 1973 року народження.
Наразі мотив злочину встановлюється.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Нагадаємо, у Києві за вбивство судитимуть чоловіка, який три роки переховувався від слідства.