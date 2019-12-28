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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Неизвестный в больнице в Запорожье зарезал пациента

Неизвестный в больнице в Запорожье зарезал пациента

Киев  •  УНН

 • 18227 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Неизвестный зашел в больницу в Запорожье и зарезал пациента. На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.

Сообщение о том, что в больнице по улице Победы в городе Запорожье произошло убийство, полицейские получили в 1:40.

"Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения последний скончался", - отметили в полиции.

Полтора часа понадобилось полицейским, чтобы раскрыть преступление. Правоохранители установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Киеве за убийство будут судить мужчину, который три года скрывался от следствия.

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