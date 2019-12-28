Неизвестный в больнице в Запорожье зарезал пациента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Неизвестный зашел в больницу в Запорожье и зарезал пациента. На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.
Сообщение о том, что в больнице по улице Победы в городе Запорожье произошло убийство, полицейские получили в 1:40.
"Неизвестный зашел в палату медицинского учреждения и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. От полученного телесного повреждения последний скончался", - отметили в полиции.
Полтора часа понадобилось полицейским, чтобы раскрыть преступление. Правоохранители установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался мужчина 1973 года рождения.
Сейчас мотив преступления устанавливается.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Киеве за убийство будут судить мужчину, который три года скрывался от следствия.