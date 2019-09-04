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Невідомий стріляв з пістолета на території закритого котеджного містечка у Києві

Невідомий стріляв з пістолета на території закритого котеджного містечка у Києві

Київ • УНН

 • 43617 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Невідомий чоловік вистрелив у киянина, коли останній вирішив дізнатися, що незнайомець робить на території закритого котеджного містечка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася ввечері. Житель котеджного містечка, чоловік 1963 року народження, побачив незнайомця, який ходив поряд з його будинком. Чоловік вирішив, що незнайомець поводиться підозріло та вийшов з будинку, аби поспілкуватися з ним.

У відповідь на запитання, що він робить на закритій території, незнайомець здійснив постріл, ймовірно, з травматичного пістолета. У результаті мешканець котеджного містечка отримав поранення черева. Незнайомець втік з місця події. Потерпілий був госпіталізований.

Поліція розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині на подружжя підприємців скоїли зухвалий розбійний напад.

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