Невідомий стріляв з пістолета на території закритого котеджного містечка у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Невідомий чоловік вистрелив у киянина, коли останній вирішив дізнатися, що незнайомець робить на території закритого котеджного містечка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася ввечері. Житель котеджного містечка, чоловік 1963 року народження, побачив незнайомця, який ходив поряд з його будинком. Чоловік вирішив, що незнайомець поводиться підозріло та вийшов з будинку, аби поспілкуватися з ним.
У відповідь на запитання, що він робить на закритій території, незнайомець здійснив постріл, ймовірно, з травматичного пістолета. У результаті мешканець котеджного містечка отримав поранення черева. Незнайомець втік з місця події. Потерпілий був госпіталізований.
Поліція розпочала досудове розслідування.
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