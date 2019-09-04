Неизвестный стрелял из пистолета на территории закрытого коттеджного городка в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Неизвестный мужчина выстрелил в киевлянина, когда последний решил узнать, что незнакомец делает на территории закрытого коттеджного городка. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером. Житель коттеджного городка, мужчина 1963 года рождения, увидел незнакомца, который ходил рядом с его домом. Мужчина решил, что незнакомец ведет себя подозрительно и вышел из дома, чтобы пообщаться с ним.
В ответ на вопрос, что он делает на закрытой территории, незнакомец выстрелил, вероятно, из травматического пистолета. В результате житель коттеджного городка получил ранение живота. Незнакомец скрылся с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован.
Полиция начала досудебное расследование.
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