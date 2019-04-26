Невідомі в балаклавах з кувалдою увірвалися у будинок та вкрали пустий сейф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Одещині група чоловіків в балаклавах вчинила розбій та вкрала пустий сейф. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На Одещині група чоловіків в балаклавах проникла в приватне домоволодіння. Вони зламали вхідні двері кувалдою та потрапили до будинку, де здійснили напад на власника помешкання та його сім'ю.
Господаря та трьох членів його сім'ї побили та зв'язали, а потім погрожуючи зброєю пограбували.
У потерпілих вкрали мобільні телефони, золотий браслет та пустий сейф. Також зникли два автомобілі іноземної реєстрації.
Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, рецидивіста засудили до 14 років ув’язнення за розбій і вбивство.